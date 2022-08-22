Запуск газопровода «Северный поток — 2» стал бы политическим провалом для Германии, заявил жителям на ежегодном дне открытых дверей вице-канцлер, министр экономики Германии Роберт Хабек. Об этом написало РИА «Новости».

«Думаю, что краткосрочный выигрыш от запуска „Северного потока — 2“ — возможность лучше пережить зиму — обернется драматическим политическим провалом», — заявил Хабек.

По его мнению, воплощение этого проекта растоптало бы уверенность Германии в себе и ее ценностные установки, а также стало бы уступкой российскому президенту Владимиру Путину.

Германия готовится к жестокому энергетическому кризису. Еще весной в стране выпустили рекомендации по бережному расходованию ресурсов на фоне нехватки газа. К лету более 62% жителей стали принимать душ по правилам: кто-то стал реже мыться, кто-то сократил время принятия душа. Сам Хабек признался, что выполняет рекомендации. А вот канцдер ФРГ Олаф Шольц привычкам не изменил.