Цена на газ в Европе резко подскочила после объявления об остановке «Северного потока»

«Газпром» объявил о временной остановке работы единственной турбины «Северного потока». Сразу же после этого взлетела цена на газ в Европе. Сумма выросла сразу более чем на 8%.

Согласно данным лондонской биржи ICE, в ходе торгов стоимость сентябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах увеличилась до 2712 долларов за одну тысячу кубометров. Цена подскочила более чем на 5% впервые с начала марта. Общее повышение цен на газ за 19 августа превысило 8%.

Резкий скачок цен на голубое топливо произошел после заявления «Газпрома». Энергетическая компания сообщила о полной остановке поставок газа по «Северному потоку» с 31 августа по 2 сентября.

Единственный рабочий газоперекачивающий аппарат остановят на три дня для проведения ремонта. К работам привлекут специалистов Siemens Energy, так как эта компания производит оборудование для трубопровода. Если во время проверки не выявят никаких технических неисправностей, то подачу голубого топлива восстановят до уровня 33 миллионов кубометров в сутки.