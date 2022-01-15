Беспорядки в Казахстане унесли жизни 225 человек

В Казахстане в результате беспорядков погибли 225 человек, включая 19 силовиков. Об этом сообщил начальник службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры страны Серик Шалабаев, передало РИА «Новости».

«В морги доставлены 225 погибших, в их числе 19 полицейских и военнослужащих», — сказал журналистам Шалабаев.

Общее число пострадавших в ходе погромов в разных городах составило 4578 человек, добавил он.

В ходе беспорядков в Казахстане скончалась россиянка, работавшая в кафе в Таразе. Сообщалось, что у 26-летней девушки остались трое детей. Родственники погибшей рассказали, что 6 января она попала в перестрелку, которая проходила вблизи здания администрации Тараза, рядом с которым находился ее дом. СМИ ранее показали видео, снятое незадолго до гибели россиянки, на котором показано, как она покинула работу и направилась домой.

В Казахстане по обвинению в необоснованном повышении цен на автомобильный газ, что послужило отправной точкой январских протестов, задержали заместителя министра энергетики Жумабая Карагаева.

Ранее «360» показал кадры, снятые в здании акимата Алма-Аты после погромов.