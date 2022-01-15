«Шальная пуля». Родственники рассказали, как умерла убитая в Казахстане россиянка

Родственники убитой во время беспорядков в Казахстане россиянки Марии Ким рассказали подробности случившегося. По их словам, смерть женщины — случайное стечение обстоятельств.

Они рассказали Telegram-каналу Shot, что на теле погибшей зафиксировано только одно пулевое ранение.

«Одно ранение было у Марии. В живот и навылет. Шальная пуля…» — рассказали они.

Ким работала в кафе, где после окончания смены всех сотрудников развозили по домам. Ким, судя по всему, вышла чуть раньше, чтобы пройтись пешком. И попала в перестрелку. Дом девушки находился рядом со зданием администрации города, где был эпицентр столкновений.

Ранее на канале появилось видео, как Ким выходит из кафе и направляется к машине, на которой сотрудников развозили домой.

Свекровь погибшей рассказала, что в больницу родственников привезли уже на опознание. Женщину забрали на скорой с огнестрельным ранением в упор.

В посольстве России сообщили, что погибшей было 26 лет, у нее остались трое детей. Обстоятельства гибели Ким буду тщательно расследоваться.