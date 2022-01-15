Появилось последнее видео с убитой в Казахстане россиянкой

Россиянка Мария К., застреленная во время беспорядков в Казахстане, незадолго до своей смерти попала в объектив камер наблюдения. На последнем видео с погибшей показано, как она покидала работу. Ровно девять дней назад ее не стало, сообщил Life.

Коллеги россиянки, работавшей в кафе в Таразе, рассказали, что 6 января ее, как и остальных сотрудников, после окончания работы довезли до дома на служебной машине.

Сотрудники заведения рассказали, что вечером, около 19 часов, она села на переднее сиденье служебной машины Lаdа Lаrgus. Ее довезли до дома. Что случилось потом, им неизвестно. Но уже около 23 часов стало известно, что Мария оказалась в реанимации.

Видео с камер, на котором показано, как россиянка покидает рабочее помещение в тот роковой вечер, опубликовал Telegram-канал Shot. На кадрах с улицы можно заметить, как Мария направляется к тому самому автомобилю Lada, на котором ее довезли до дома.

Свекровь погибшей ранее рассказала, что в больницу приехали уже на опознание. Она уточнила, что ее забрали на скорой с огнестрельным ранением практически в упор.

В посольстве РФ ранее сообщили, что погибшей было 26 лет, у нее остались трое детей. Диппредставительство направило в правоохранительные органы Казахстана запрос для проведения тщательного расследования обстоятельств гибели молодой россиянки.