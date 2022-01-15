Замминистра энергетики Казахстана, повысившего цены на газ, задержали

Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу подтвердило, что вице-министра энергетики Жумабая Карагаева задержали по подозрению в необоснованном повышении цен на газ. Об этом сообщило РИА «Новости».

Ранее власти Казахстана заподозрили Карагаева в злоупотреблении полномочиями и необоснованном повышении цен на газ. Его освободили от должности.

«Постановлением правительства Республики Казахстан Карагаев Жумабай Габбасович освобожден от должности вице-министра энергетики Республики Казахстан», — говорится в заявлении пресс-службы казахстанского кабмина.

Карагаев в разные годы возглавлял ряд частных компаний в Атырауской и Мангистауской областях, работал в структуре акимата Атырауской области. Он был назначен вице-министром энергетики в декабре 2019 года.

Напомним, что ситуация в Казахстане обострилась 2 января. Акции протеста начались в Казахстане из-за двукратного повышения цен на сжиженный газ. Позже они переросли в беспорядки и погромы. Боевики нападали на госучреждения, забирали оружие, занимались грабежом и мародерством.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 5 января ввел в стране чрезвычайное положение и отправил в отставку правительство. А также запросил помощь в ОДКБ, назвав происходящее в стране террористической атакой.

Ранее сообщалось о задержании экс-руководителя Комитета национальной безопасности Казахстана Карима Масимова по подозрению в госизмене, попытке насильственного свержения власти и превышении полномочий. Под подозрения также попали два его заместителя.