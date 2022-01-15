Гильзы кругом и обгоревшие стены. Как выглядит акимат Алма-Аты после погромов

Волонтеры прибыли в Алма-Ату устранять последствия беспорядков в разрушенном акимате. На месте работают 150 человек. Разрушения снял на видео корреспондент «360».

Городской акимат (администрация) ранее захватили и подожгли протестующие. Все здание внутри практически полностью выгорело. Величественное строение превратилось в железобетонный каркас.

Волонтеры разбирают завалы сгоревшей мебели и техники. Патроны и гильзы, которые валяются на полу, собирают и передают в правоохранительные органы.

Акции протеста начались в Казахстане в начале января из-за двукратного повышения цен на сжиженный газ. Позже они переросли в беспорядки и погромы. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство страны и попросил о помощи миротворцев ОДКБ для устранения беспорядков. Президент Токаев рассказал, что беспорядки в Казахстане устроили организованные и подготовленные террористы.