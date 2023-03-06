Мир 06 марта 2023, 09:02 Белый дом не определился с окончательной позицией по плану Украины пойти на Крым The Hill: администрация президента США Байдена не поддержала план Украины захватить Крым Unsplash

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Администрация президента США Джо Байдена специально не торопится давать однозначную оценку плану киевского режима захватить Крым. Белый дом понимает, что в случае поддержки ему придется передать киевскому режиму тяжелое вооружение, объяснило издание The Hill.

Джо Байден и его приближенные неоднократно заявляли, что готовы поддерживать Украину так долго, как потребуется. Однако на вопросы, одобрят ли США план президента Владимира Зеленского силой вернуть Крым, советник по национальной безопасности Джейк Салливан и заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх уклонились от ответа. Белый дом занял позицию неопределенности.

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«Отчасти это связано с тяжелым вооружением — ракетами большой дальности, танками и авиацией — которое, вероятно, потребуется для проведения успешного наступления по восстановлению контроля над Крымом», — заявил автор статьи.

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Бывший офицер национальной разведки США в Европе Крис Чиввис предположил, что администрация американского президента рассчитывает, держа крымский вопрос в подвешенном состоянии, вынудить Россию сесть за стол переговоров на условиях Украины. Эту версию подтвердили другие собеседники издания.

Офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер ранее предупредил, что Белый дом не поддержит Украину в попытках вернуть Крым, а поездку Джо Байдена в Киев назвал очередным пиар-ходом. Руководитель украинской общины полуострова Анастасия Гридчина сказала, что в случае попытки вторжения начнется третья мировая война.