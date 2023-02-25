Власть 25 февраля 2023, 02:02 Зеленского предостерегли от попыток захвата полуострова Глава украинской общины Крыма Гридчина: попытка захвата Крыма приведет к третьей мировой РИА «Новости»

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Попытка захвата украинским режимом Крыма приведет к началу третьей мировой войны. Об этом РИА «Новости» заявила глава украинской общины полуострова Анастасия Гридчина.

«Западные хозяева очень сильно воодушевили его (президента Украины Зеленского — прим. ред.) на большие подвиги, но забывают то, что если будет попытка военного вторжения в Крым — это уже точно будет третья мировая, в которой их танки и все оружие будет гореть, как свечки», — сказала она.

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Заявление о подготовке к захвату Крыма Зеленский сделал 24 февраля на пресс-конференции. Он отметил, что Украина делает «военные шаги» и что страна уже готова «морально».

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Гридчина заметила, что подобные слова о захвате Крыма Зеленский произносит очень часто — «как заученную мантру».

Ранее глава республики Сергей Аксенов заявил, что спецоперация помогла защитить Крым от массированных ударов со стороны ВСУ. Он также напомнил о различных диверсия ВСУ в районе полуострова, а также о теракте на Крымском мосту и заявил, что Украина не успокоится. Но российские военные к этому готовы, уверен Аксенов.