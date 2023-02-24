Мир 24 февраля 2023, 21:56 Зеленский заявил о подготовке к военному захвату Крыма Президент Зеленский: Украина готовится к военным шагам по захвату Крыма Pxhere

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Украина ведет подготовку к захвату Крыма. Такое заявление сделал президент страны Владимир Зеленский. Его процитировал ТАСС.

На пресс-конференции для СМИ Зеленский ответил на вопрос о шансах захватить Крым в 2023 году.

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«Есть военные шаги, мы к ним готовимся. Мы готовы морально», — сказал он.

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Он не указал конкретных сроков по захвату российского полуострова. По его словам, Украина готовится к этому технически: оружием, усилением, формированием бригад наступления разной категории. Зеленский рассказал об отправке людей для обучения на «площадках других государств».

Американский госсекретарь Энтони Блинкен сообщал, что Соединенные Штаты не подталкивают Украину к захвату полуострова. США назвали это событие «красной линией» для России. Однако, по его словам, представители киевского режима планируют напасть на Крым по собственной инициативе.

Обозреватель Дэниел Депетрис отметил, что Штаты не поддержат Зеленского в его намерении захватить полуостров. Это связано со страхом втягивания США в войну с Россией, подчеркнул он.

Подполковник Алексей Селиванов в интервью РИА ФАН предположил, что Штаты продолжат вооружать киевский режим и бороться с Россией до последнего украинца, чтобы попытаться установить контроль над российским полуостровом.