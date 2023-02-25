Мир 25 февраля 2023, 20:29 Белый дом не поможет Зеленскому в планах по захвату Крыма Офицер разведки США Риттер: Власти США не будут помогать Украине в захвате Крыма РИА «Новости»

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Американские власти вряд ли окажут помощь в захвате Крыма, на которую рассчитывает президент Украины Владимир Зеленский. Такое мнение высказал офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью каналу Judging Freedom на YouTube.

«Официальная позиция США в том, что мы будем продолжать поддерживать Украину. Но если посмотреть, что стоит за этими словами, то станет ясно, что там буквально ничего нет. Это заявление никак не повлияет на ситуацию, и тем более не приведет к победе в конфликте», — сказал он.

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По мнению офицера, поездка президента США Джо Байдена на Украину была очередным пиар-шагом для укрепления образа Белого дома как партнера киевского режима. Риттер уверен, что встреча Байдена с Зеленским нисколько не гарантирует конкретных действий с американской стороны.

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Он также добавил, что у США нет «бесконечных запасов снарядов».

Ранее Зеленский заявил, что Украина делает «военные шаги» в подготовке к захвату Крыма. Он также отметил, что страна готова «морально».