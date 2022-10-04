Байден в Пуэрто-Рико засмотрелся на асфальт | 360°

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Байден в Пуэрто-Рико засмотрелся на асфальт

Президент США Байден засмотрелся на асфальт в Пуэрто-Рико

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Президент США Джо Байден опять дал повод для шуток. Во время визита в Пуэрто-Рико он внезапно остановился на пути к сцене и стал рассматривать асфальт. Видео опубликовал Telegram-канал «Пул № 3».

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Американский президент с супругой Джилл Байден приехал, чтобы оценить последствия урагана «Фиона». Стихийное бедствие накрыло Пуэрто-Рико 18 сентября. Без электричества остались более 1,3 миллиона домов и предприятий.

Джо Байден выступил перед публикой и попал впросак. На пути к сцене в компании других гостей он внезапно остановился, начал разглядывать асфальт и поправлять рукава, а после долго стоял в стороне и ждал своей очереди подойти к микрофону.

После Пуэрто-Рико чета Байденов отправится во Флориду, которая 28 сентября пострадала от другого урагана — «Иан». Президент назвал его самым разрушительным в истории США. В нем погибли 42 человека, более 1,5 миллиона остались без электричества. Из-за урагана произошли сбои в работе местного аэропорта и телекоммуникационных сетей.

Американские политики обеспокоились здоровьем Джо Байдена и призвали его сдать тест на когнитивные функции. Несмотря на это, он решил баллотироваться на новый срок.

Видео

Джо Байден

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