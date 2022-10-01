Ураган «Иан» может стать самым разрушительным в истории США — Байден | 360°

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Ураган «Иан» может стать самым разрушительным в истории США — Байден

Президент США Байден: ураган «Иан» может стать самым разрушительным в истории страны

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Ураган «Иан», который обрушился на Флориду, может стать самым разрушительным в истории США. Об этом заявил глава Белого дома Джо Байден.

Сейчас американские власти начинают оценивать причиненный стихией ущерб.

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«Мы начинаем оценивать масштабы разрушений во Флориде, которые, вероятно, могут стать одними из самых страшных в истории страны. Наши сердца болят за людей, чьи жизни были разрушены из-за этой бури. Мы с вами. И мы останемся с вами столько, сколько потребуется», — написал Байден в президентском аккаунте в Twitter.

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Жертвами урагана, по последним данным, стали не менее 42 человек. Еще порядка 1,3 миллиона жителей штата остаются без электричества. «Иан» спровоцировал во Флориде масштабные разрушения, стихия парализовала работу телекоммуникационных сетей и аэропортов.

Американский режиссер и актер Кевин Сорбо призвал власти США помогать выжившим после «Иан» во Флориде, а не Украине. Он заметил, что американцы столкнулись с серьезными проблемами из-за разгула стихии, а в это время огромные деньги уходят за границу. Сорбо призвал руководство страны перестать финансово поддерживать Украину.

США

Ураган

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