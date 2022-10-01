Количество жертв урагана «Иан» увеличилось до 42 человек | 360°

Мир 01 октября 2022, 03:33 Поделиться Telegram

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Viber Количество жертв урагана «Иан» увеличилось до 42 человек CNN: число жертв урагана «Иан» увеличилось до 42 человек Unsplash

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Бушующий в американском штате Флорида ураган «Иан» унес жизни 42 человек. Об увеличении количества погибших сообщил телеканал CNN со ссылкой на местные органы власти.

«„Иан“ снизился до пост-тропического циклона после удара в Южной Каролине в пятницу с разрушительным ветром и угрожающим жизням штормом после того, как убил по меньшей мере 42 человека во Флориде», — заявили журналисты.

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Ранее сообщалось о 15 погибших в результате разгула стихии. Как уточнили в Национальном центре по контролю за ураганами, уменьшение интенсивности вовсе не означает, что «Иан» больше не несет опасности. Ураган не только привел к жертвам и разрушениям, но и оставил многих без электричества.

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Согласно информации портала Poweroutage.com, во Флориде света нет у 1,5 миллиона жителей, в Южной Каролине без электричества находятся 147 тысяч человек, а также 285 тысяч в Северной Каролине и 58 тысяч в Вирджинии.

Ураган «Иан» приблизился к побережью Флориды в среду, 28 сентября. Президент США Джо Байден объявил режим чрезвычайной ситуации в штате Южная Каролина.

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