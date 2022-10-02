Республиканцы призвали Байдена пройти тест на когнитивные способности | 360°

Мир 02 октября 2022, 00:17 Поделиться Telegram

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Viber Республиканцы призвали Байдена пройти тест на когнитивные способности Fox News: республиканцы призывают Байдена пройти тест на когнитивные способности Pxhere.com

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Несколько республиканцев в США начали опасаться по поводу остроты ума главы Белого дома Джо Байдена. Их тревога появилась после того как американский лидер разыскивал в толпе покойного члена Палаты представителей Конгресса Джеки Валорски. Обеспокоенные республиканцы призвали президента сдать тест на когнитивные функции, сообщил Fox News.

Сенатор Тед Круз заявил, что «снижение дееспособности Джо Байдена настолько очевидно, что даже пресс-служба Белого дома не может скрыть своего беспокойства».

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Пройти тест на когнитивные функции призвал Байдена и лечащий врач при Бараке Обаме и Дональде Трампе Ронни Джексон. Он отметл, что не нужно быть неврологом, чтобы понять, что у действующего президента США серьезное снижение когнитивных функций.

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Член палаты представителей, практикующий хирург Грег Мерфи раскритиковал Белый дом за «сокрытие ляпов» Байдена. Он отметил, что эти «бессмысленные оплошности стали нормой для этого президента».

Поведение Байдена за последние несколько лет сильно изменилось, резюмировала журналист Меган МакАрдл. Американский лидер с трудом выступает на публике и часто заговаривается во время комментариев для прессы.

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