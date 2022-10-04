Байден решил баллотироваться на второй срок в 2024 году — СМИ | 360°

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Байден решил баллотироваться на второй срок в 2024 году — СМИ

NBC: президент США Байден планирует баллотироваться на второй срок

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Американский лидер Джо Байден намерен баллотироваться на второй срок в 2024 году. Об этом он заявил ходе встречи с проповедником Элом Шарптоном, передал телеканал NBC.

До этого действующий президент США воздерживался от заявлений на тему выборов. Однако его сторонники из Демократической партии неоднократно говорили о намерении Байдена побороться за президентское кресло в 2024 году.

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Вероятным соперником нынешнего резидента Овального кабинета станет экс-президент Дональд Трамп. Миллиардер полагает, что американские СМИ, поддерживающие демократов, уже сейчас пытаются дискредитировать его.

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В связи с этим Трамп даже готов бороться с медиа в суде. Его адвокаты подали иск к телеканалу CNN за клевету, потребовав 475 миллионов долларов в качестве компенсации. Дело будет рассматриваться в штате Флорида.

Бывшему президенту не понравились скандальные ярлыки, которые на него навешали СМИ. CNN называл Трампа «расистом», «русским лакеем» и даже Гитлером, что наносит вред репутации истца.

США

Джо Байден

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