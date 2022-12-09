Эксклюзив 09 декабря 2022, 15:22 Байден согласился на неравноценный обмен Бута на Грайнер из страха перед выборами Политолог Марков объяснил неравноценный обмен Виктора Бута страхами американцев и Байдена РИА «Новости»

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Приговоренный к 25 годам тюрьмы Виктор Бут вернулся в Россию, а осужденная на девять лет Бриттни Грайнер — в США. Директор Института политических исследований, член Общественной палаты России, политолог Сергей Марков сказал «360», что произошел неравноценный обмен. Он связал такой шаг с опасениями президента Джо Байдена перед будущими выборами.

«Американцы прогнозируют ухудшение отношений России и США еще больше, поэтому боятся, что начнется месть гражданам США, которых станут убивать, возможно, у нас в тюрьмах», — сказал он.

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В реальности, подчеркнул Марков, этого не произойдет, но рядовые американцы так не думают. Если бы с Бриттни Грайнер что-то случилось, это навредило бы Джо Байдену, который собрался баллотироваться на новый срок. Именно его обвинили бы в бездействии, поэтому Белый дом согласился на сделку.

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«У нас убивать не будут, но они-то о нас плохого мнения. Она темнокожая, лесбиянка, идеально подходит подо все их идеологические статусы. Тогда Джо Байдена во время избирательной кампании обвинят, что он ничего не сделал для ее спасения, и он проиграет выборы», — объяснил Марков.

Он назвал произошедшее большой победой России и согласился с тем, что обмен на Пола Уилана был бы более равноценным, даже в пользу Соединенных Штатов. Виктор Бут отсидел много лет, а американец — нет. Бывшего морского пехотинца в 2020 году осудили за шпионаж и отправили на 16 лет в тюрьму.

Произошедшее, отметил политолог, не ухудшит отношений с Россией, но американцы уверены, что разлад усугубится, и нужно подготовиться.

Обмен осужденными состоялся 8 декабря в аэропорту Абу-Даби. Многие американские политики его раскритиковали. Бывший советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон назвал это капитуляцией США, а экс-президент Дональд Трамп — позором.