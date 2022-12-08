Мир 08 декабря 2022, 19:28 Обмен Бута на Грайнер назвали капитуляцией США Бывший советник Белого дома Болтон назвал капитуляцией США обмен Бута на Грайнер РИА «Новости»

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Обмен между Россией и США Виктора Бута и Бриттни Грайнер вызвал жесткую критику со стороны бывшего советника Белого дома по национальной безопасности Джона Болтона. На своей странице в Twitter он написал, что считать случившееся честной сделкой нельзя. По его мнению, речь в данном случае идет о капитуляции Америки.

Twitter

«Обмен заключенных — Бута на Грайнер — это не сделка, это капитуляция Америки. Это не то, на что похожа американская сила. Террористы и государства-изгои улыбаются», — заявил политик.

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В Белом доме Джон Болтон занимал разные должности при президентах от Республиканской партии. Последним был пост советника по национальной безопасности при Дональде Трампе.

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Представители России и США провели обмен заключенными в аэропорту Абу-Даби в четверг, 8 декабря. Американцы отпустили предпринимателя Виктор Бута, осужденного на 25 лет тюрьмы по обвинению в продаже оружия террористам. Российская сторона передала баскетболистку Бриттни Грайнер, осужденную в России на девять лет колонии за контрабанду наркотиков.

Вице-президент Российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников заявил, что у вышедшего на свободу россиянина серьезные проблемы со здоровьем.

В беседе с «360» он заявил, что врачи американской тюрьмы игнорировали жалобы Виктора Бута. По мнению правозащитника, после возвращения домой предпринимателю нужно пройти хорошее лечение в госпитале и реабилитацию.