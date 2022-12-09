Мир 09 декабря 2022, 00:23 Обмен Бута на Грайнер назвали позором для США Экс-президент Трамп назвал обмен Бута на Грайнер «непатриотичным» позором для США flickr

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Бывший президент США Дональд Трамп раскритиковал в своей соцсети Truth Social обмен осужденной в России за контрабанду наркотиков Бриттни Грайнер на отбывавшего срок в США Виктора Бута. По его словам, Соединенные Штаты опозорились.

«Какой „тупой“ и непатриотичный позор для США», — написал он.

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Политик счел сделку по обмену неравнозначной с учетом тяжести предъявленных в США Буту обвинений и антиамериканской позиции Грайнер. Трамп задался вопросом, почему в сделку по обмену не включили осужденного за шпионаж американца Пола Уилана.

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Как сообщили ранее в МИД РФ, 8 декабря в аэропорту Абу-Даби успешно завершилась процедура по обмену россиянина Виктора Бута на гражданку США Бриттни Грайнер.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что обмен заключенными не повлиял на отношение Вашингтона к ситуации вокруг Украины.

Правоохранители Таиланда арестовали россиянина Виктора Буда в 2008 году, обвинив его в контрабанде оружия террористам, с 2010 года его содержали в американской тюрьме