Мир 08 декабря 2022, 22:36 Скорый обмен осужденного в России за шпионаж американца Уилана исключили Источник CBS: США не смогут найти подходящего россиянина для обмена Уилана РИА «Новости»

Читать 360tv в

Обмен Виктора Бута и Бриттни Грайнер между России и США снова поднял вопрос о судьбе осужденного в России за шпионаж Пола Уилана. Источник телеканала CBS News заявил, что американцам пока некого предложить для обмена, чтобы вытащить бывшего морского пехотинца.

Он напомнил, что это уже второй обмен заключенными между Россией и США за последнее время. Но каждый раз Уилан в него не попадает.

Реклама

В апреле этого года в Москву вернулся летчик Константин Ярошенко, а взамен Россия передала США студента Тревора Рида, осужденного за нападение на полицейских. В этот раз в Россию вернулся Виктор Бут, а в США отправилась баскетболистка Бриттни Грайнер.

Реклама

«США настаивают, что у них нет под стражей российских шпионов, и таким образом некого выставить на обмен», — пояснил собеседник журналистов.

Президент США Джо Байден, комментируя прошедший обмен заявил, что перед дипломатами не стоял вопрос, кого из американцев выбрать. По его словам, Россия восприняла дело Уилана серьезно, поэтому домой вернулась Грайнер.

«Хотя нам еще не удалось добиться освобождения Пола, мы не сдаемся. Мы никогда не сдадимся», — подчеркнул он.

Представляющий интересы Пола Уилана адвокат Владимир Жеребенков заявил, что переговоры про обмен его подзащитного между Россией и США продолжаются, но проходят в секретном режиме.

Семью бывшего пехотинца предупредили, что домой он пока не вернется. Так что сообщение об обмене для них не стало разочарованием.

Пола Уилана приговорили к 16 годам колонии за шпионаж. В материалах дела говорится, что он пытался вербовать сотрудников силовых и военных ведомств России.