Мир 21 февраля 2023, 19:26 Байден растерялся на красной дорожке в Польше Президент США Байден растерялся на красной дорожке в Польше

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В Сети появилось видео, на котором президент США Джо Байден выглядит растерянным на красной ковровой дорожке в Польше. В Telegram-канале kp.ru отметили, что американский лидер «опять попытался сбежать от действительности, но ему не дали».

На смотре польского почетного караула Байден шел по красной дорожке, но внезапно будто задумался о чем-то, приостановился, а затем шел неуверенно.

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Ранее польские СМИ сообщили, что член делегации Байдена упал с трапа самолета на аэродроме в Океце. Встречающие не смогли его поймать. Кстати, президент США и сам не раз оступался на трапе.

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В Польше Джо Байден встретился с ее лидером Анджеем Дудой. На сегодня у Байдена запланировано публичное выступление. Он прибыл в страну сегодня, сколько времени там пробудет — неизвестно.

Накануне президент Соединенных Штатов предпринял поездку на Украину. В тот же день США сообщили о выделении нового пакета военной помощи Украине на общую сумму 460 миллионов долларов.