Мир 21 февраля 2023, 16:22 Байден приехал в Польшу РИА «Новости»

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Президент Польши Анджей Дуда и американский лидер США Джозеф Байден встретились в Варшаве. Кадры опубликовали в Telegram-канале издания «Комсомольская правда».

На них видно, что кортеж Байдена прибыл к одному и государственных зданий в центре польской столицы. Дуда встретил гостя у дверей его машины. Главы государств провели небольшую беседу в первые секунды встречи и пожали друг другу руки.

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На самом здании висели флаги Польши и Америки.

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Срок пребывания американского президента в Варшаве неизвестен. Однако на первый день визита, 21 февраля, у Байдена запланировано публичное выступление.

Ранее пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков отметил, что лидер России не будет лично следить за выступлением американского коллеги. По словам пресс-атташе, главе государства доложат об основных тезисах, озвученных Байденом.

Сам Путин в этот день выступал с посланием Федеральному собранию. Лейтмотивом его речи стали связанные со спецоперацией темы.