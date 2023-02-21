Мир 21 февраля 2023, 18:35 Представитель Байдена свалился с трапа самолета в Польше Появилось видео, как представитель президента Байдена свалился с трапа самолета в Польше

Читать 360tv в

Американский президент Джо Байден начал свой рабочий визит в Польшу. Однако с самого начала все пошло не так, как надо. Один из членов его делегации во время выхода из самолета скатился кубарем по лестнице.

Реклама

Этот эпизод показало издание kp.ru.

На кадрах можно увидеть, как несколько человек спускались по трапу борта № 1. В какой-то момент один из них споткнулся и полетел вниз. Внизу к нему подбежала встречающая сторона. Пока не ясно, получил ли сотрудник из команды американского лидера какие-то травмы или нет.

Джо Байден приехал на поезде в Польшу вечером 20 февраля после того, как посетил Киев и встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Глава Белого дома сначала прибыл в польский город Жешув, а оттуда вылетел в Варшаву. Известно, что Джо Байден намерен встретиться с президентом Польши Анджеем Дудой.