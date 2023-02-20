20 февраля 2023, 13:04
Байдена заметили в Киеве
Немецкий журналист сообщил о приезде Байдена на Украину
Журналист немецкого издания Bild Юлиан Репке сообщил о тайном приезде президента США Джо Байдена в Киев. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.
«Байден в Киеве», — написал он.
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Тем временем украинские Telegram-каналы распространяют видео с кортежем Байдена. Канал «Украина сегодня» опубликовал фотографию американского лидера рядом с украинским президентом Владимиром Зеленским.
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Информацию о приезде Байдена подтвердил и депутат Верховной рады Алексей Гончаренко. Беседа президента США с Зеленским может пройти в Михайловском соборе.
Тем временем по всей Украине звучит сирена воздушной тревоги.
Ранее СМИ сообщили, что утром центральные улицы Киева перекрыли. По словам очевидцев, у американского посольства собрались автобусы.
Киев
Украина
Джо Байден
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