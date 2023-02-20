Мир 20 февраля 2023, 13:04 Байдена заметили в Киеве Немецкий журналист сообщил о приезде Байдена на Украину

Читать 360tv в

Журналист немецкого издания Bild Юлиан Репке сообщил о тайном приезде президента США Джо Байдена в Киев. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

«Байден в Киеве», — написал он.

Реклама

Тем временем украинские Telegram-каналы распространяют видео с кортежем Байдена. Канал «Украина сегодня» опубликовал фотографию американского лидера рядом с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Реклама

Информацию о приезде Байдена подтвердил и депутат Верховной рады Алексей Гончаренко. Беседа президента США с Зеленским может пройти в Михайловском соборе.

Тем временем по всей Украине звучит сирена воздушной тревоги.

Ранее СМИ сообщили, что утром центральные улицы Киева перекрыли. По словам очевидцев, у американского посольства собрались автобусы.