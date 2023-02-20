20 февраля 2023, 19:10
США выделили Украине военную помощь на 460 миллионов долларов
США выделили Украине новый пакет военной помощи на общую сумму 460 миллионов долларов. Соответствующее заявление Пентагона распространили сегодня.
«Министерство обороны объявляет о выделении военной помощи, направленной на удовлетворение критически важных потребностей Украины в сфере обороны», — процитировало сообщение РИА «Новости».
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В частности в новый пакет войдут боеприпасы для реактивной системы залпового огня HIMARS, артиллерийские снаряды калибром 155 и 120 миллиметров, четыре радара воздушного наблюдения, системы Javelin, примерно две тысячи бронебойных ракет, четыре боевые машины пехоты Bradley, два «тактических транспортных средства для ремонта оборудования», а также мины и приборы ночного видения.
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Сегодня президент США Джо Байден внезапно нанес визит в Киев и встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Байден заявил, что будет оказывать стране поддержку «так долго, как потребуется». По неподтвержденным данным Reuters, американский лидер даже пообещал украинскому коллеге дальнобойное оружие.
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