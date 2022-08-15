Байден поделился впечатлениями от отпуска во время велопрогулки

Американский президент Джо Байден продолжает находиться в отпуске и под пристальным вниманием журналистов. Они в очередной раз запечатлели его на велосипеде. Политик во время прогулки сообщил, что наслаждается отдыхом.

Представители СМИ подловили главу Белого дома во время его катания на велосипеде по побережью Южной Каролины. Одна из журналисток спросила, как ему отдыхается.

«Наслаждаюсь очень! Много времени провожу в телефоне. Много хороших новостей, так что спасибо», — заявил он.

Президент США в июне этого года упал с велосипеда. Этот случай стал предметом шуток среди американцев. После этого происшествия СМИ постоянно следят за велопрогулками американского лидера. Недавно стало известно, что глава Белого дома изменил конструкцию своего велосипеда.

Байден улетел в отпуск еще 10 августа. В поездку с собой он взял сына Хантера, который неоднократно был в центре скандалов из-за личной жизни и работы.