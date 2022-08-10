Джо Байден отправился в Южную Каролину с сыном Хантером на президентском самолете

Американский лидер Джо Байден 10 августа отправился с рабочей поездкой в штат Южная Каролина. Вместе с ним в самолет сел сын Хантер Байден, который неоднократно фигурировал в скандалах из-за фотографий и видео с утерянного ноутбука, сообщило РИА «Новости».

Байдены отправились в город Чарлстон, о целях этой поездки ничего неизвестно. Белый дом также не комментировал планы президента.

Критика в адрес Хантера Байдена возобновилась после обысков в доме Дональда Трампа во Флориде. Члены Республиканской партии уверены, что нужно расследовать не деятельность экс-президента, а связи сына Байдена.

Президент США продолжает удивлять соотечественников своим поведением. Он часто на публике пытается пожать руку невидимому человеку, теряется в пространстве и забывает свой текст. Попытки 79-летнего Байдена казаться солидным политиком, имеющим вес в обществе, выглядят жалкими. Американский лидер неоднократно становился героем мемов.