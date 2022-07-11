Байден изменил конструкцию своего велосипеда после падения

Президент США Джо Байден убрал со своего велосипеда удерживающие ступни ремни. Именно из-за них глава Белого дома упал три недели назад.

«В первую очередь, я хочу, чтобы вы знали: я снял крепления с педалей», — сказал американский лидер, подъезжая к журналистам на очередной велопрогулке. Его процитировало РИА «Новости».

Байден на выходные покинул Белый дом и отправился в штат Делавэр. Там на пляже Рехобот находится его семейная резиденция.

С велосипеда Байден упал в середине июня, когда также подъезжал к журналистам. Момент его падения попал на видео и разлетелся по соцсетям. Как пояснил позже глава Белого дома, он не смог вовремя вытащить ногу из крепления.

Никаких травм падение Байдена не вызвало, ему также не понадобилась медицинская помощь. Сам президент США в ответ на вопрос журналистов о его самочувствии после падения три раза энергично подпрыгнул, а затем поднял два кулака. Так он показал, что с ним все хорошо.