«Будет мягкое приземление». Американцы высмеяли Байдена за велопрогулку на пляже

Президент США Джо Байден снова сел на велосипед. Он прокатился по побережью в Южной Каролине, журналисты его активно фотографировали и снимали на видео. Пользователи в Сети, посмотрев ролик, посмеялись над главой государства.

Это уже второй случай, когда Байден появляется на публике, катаясь на велосипеде. В июне президент стал героем мемов, поскольку не удержал равновесия и упал. Американцы решили, что их лидер теперь катается по пляжу, чтобы не так больно было падать.

«Кажется, это просто отличная задумка прокатиться на велосипеде по пляжу. Полагаю, если что, будет мягкое приземление?» — пошутил комментатор.

Многие иронизировали об умственных способностях 79-летнего Байдена. Они назвали катание на велосипеде «не самым простым занятием». Кроме того, пользователи высмеяли президента за скорость, с которой он крутил педали.

Две недели назад у Байдена выявили коронавирус, он находился в самоизоляции. После выздоровления глава государства часто кашлял в присутствии журналистов и сотрудников своего офиса. Американцы решили, что он так и не оправился после болезни.