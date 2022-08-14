Президент США Джо Байден не будет баллотироваться на второй срок, заявила член палаты представителей от Демократической партии Кэролин Мэлони (штат Нью-Йорк). Интервью с ней опубликовала газета The New York Times.

Журналистка Элеонора Рэндольф поинтересовалась мнением Мэлони о том, должен ли Байден пойти на второй срок.

«Не для протокола: он больше не баллотируется», — отозвалась политик.

Когда представитель СМИ попросила ее ответить «под запись», Кэролин Мэлони ответила: «Нет, он не должен снова баллотироваться».

Выборы президента США пройдут в 2024 году. Ранее СМИ со ссылкой на источники писали, что Байден официально объявит о своем решении по поводу участия в них после ноябрьских выборов в конгресс. Также сообщалось, что Байден уже решил баллотироваться. Как пояснил «360» директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта доктор исторических наук Юрий Рогулев, Байден в любом случае будет говорить, что намерен баллотироваться, — чтобы не потерять остатки уважения американцев к себе.

В последнее время президент США постоянно подвергается насмешкам и критике, его популярность продолжает падать, а жители его страны сомневаются в психическом здоровье своего лидера.