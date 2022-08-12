Второго срока не будет. Обещания Байдена лишь игра на публику

Глава США Джо Байден собрался вновь баллотироваться в президенты — на тот момент ему будет уже 82 года. Специалисты уверены, что этого не произойдет. Ведь демократы уже сами понимают, что с таким кандидатом включаться в предвыборную гонку нельзя. Однако у самого Байдена сейчас нет другого пути, как еще пару лет обещать американцам, что он пойдет на второй срок.

Джо Байден собрался на второй срок

Действующий президент США Джо Байден планирует объявить о выдвижении на второй срок. Официальное заявление должно последовать за промежуточными выборами в конгресс США, которые состоятся в ноябре. При этом точных сроков объявления этого пока нет, написал Bloomberg со ссылкой на источники в окружении главы Белого дома.

По данным издания, политик настроен решительно. И это несмотря на то, что опросы показывают значительное снижение рейтинга Байдена не только среди оппонентов. Большинство американских демократов предпочли бы другого кандидата. Ранее глава Белого дома уже заявлял о намерении участвовать в предвыборной гонке, но то сообщение не было официальным. Так же и экс-президент Штатов Дональд Трамп в июле рассказал о желании баллотироваться.

«Удобный» Байден

Промежуточные выборы, скорее всего, будут неудачными. И если после этого Байден объявит, что идет в президенты, он будет выглядеть не лучшим образом. Об этом «360» рассказал политолог Владимир Брутер. Ведь получится, что глава США только что проиграл и вот вновь выбирается.

Скорее всего, после промежуточных выборов демократы с большой вероятностью проиграют. Затем это заявление скорректируют, потому что, в общем, даже элита партии понимает, что с таким кандидатом идти на выборы — стремно Владимир Брутер политолог.

Если демократы не поменяют кандидата, их просто не поймут, уверен Брутер. Так что этой партии придется взять некую паузу и решить, что делать дальше. При этом, по словам политолога, в США президент зачастую не вмешивается в большинство государственных вопросов, а страной управляют иные люди. Поэтому политики вроде Байдена очень удобны.

Директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта доктор исторических наук Юрий Рогулев уверен, что Байден не может не сказать, что пойдет на выборы, иначе его перестанут уважать. Именно поэтому еще пару лет действующий президент будет вынужден говорить о своих планах по предвыборной гонке.

«Будет он баллотироваться или нет, но говорить об этом он в любом случае будет. Еще два с лишним года. Представляете, если человек за это время скажет, что он не будет участвовать. Все ж рухнет. Но думаю, что вероятность этого стремится к нулю», — заключил Рогулев.