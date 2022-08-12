Президент США Джо Байден решил переизбираться на новый срок. Официально он объявит об этом после выборов в конгресс. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

«По словам многочисленных помощников и союзников, Джо Байден готовится подать заявку на переизбрание через несколько месяцев после ноябрьских промежуточных выборов в Конгресс США», — сообщил автор статьи.

Он предупредил, что в этом случае ему предстоит соревноваться с экс-президентом Дональдом Трампом, который тоже решил участвовать в выборах, но пока не сделал официального заявления. Голосование состоится в 2024 году.

Оптимизм Джо Байдена контрастирует с результатами опросов, ведь его рейтинг побил антирекорды не только среди рядовых избирателей, но и демократов. Последние хотят видеть другого кандидата от партии. Решимость нынешнего американского лидера основана на последних скандалах вокруг республиканца и обысков в его поместье. Джо Байден считает себя единственным человеком, способным одолеть Дональда Трампа.