Байден занял второе местов рейтинге самых непопулярных президентов США

Джо Байден занял второе место в рейтинге самых непопулярных президентов США. Его обогнал только Гарри Трумэн, который занимал этот пост с 1945 по 1953 годы. Таким мнением поделился политолог-американист Малек Дудаков. Об этом сообщила Lenta.ru.

Эксперт рассказал, что сейчас Байдена поддерживают лишь 33% избирателей. Среди молодежи за него выступают лишь 22% американцев. При этом у Дональда Трампа подобные показатели были на пять-шесть процентов выше. Против Байдена выступают 55% жителей страны.

«На протяжении полутора лет мы наблюдаем нисходящий тренд уровня поддержки Байдена. Согласно некоторым опросам, она упала даже до 29%. В итоге мы имеем то, что на второй год президентства Байден стал самым непопулярным лидером после Трумэна», — отметил эксперт.