Американцы обеспокоились психическим здоровьем президента США Джо Байдена, который собрался идти на новый срок. Среди избирателей 59% в разной степени занимает этот вопрос, сообщило издание Daily Mail.

Исследование I&I/TIPP показало, что психика президента вызвала особые опасения у 36% американцев. Они выбрали ответ «очень беспокоит». Несколько обеспокоены психическим здоровьем Джо Байдена 23% опрошенных, не очень — 18%, а 21% это вообще неинтересно.

Больше всего тех, кто сомневается в адекватности своего президента, среди республиканцев — 82%. На втором месте оказались люди, не вступившие ни в одну партию, 56%, на третьем демократы — 39%.

«В то время как партийные предпочтения искажали мнение американцев, обычные факторы, такие как пол, раса и возраст, в основном этого не делали», — заметил автор статьи.

Мнения женщин и мужчин разделились поровну, по 59% озабочены психикой Джо Байдена. Раса тоже не сыграла роли: 63% людей с белой кожей и 61% афроамериканцев волновал этот вопрос.

Джо Байдену 79 лет. Он решил участвовать в выборах нового президента США в 2024 году и бороться за этот пост со своим предшественником Дональдом Трампом.