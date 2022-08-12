Большинство американцев усомнились в психическом здоровье Байдена — опрос
Daily Mail: 59% американцев обеспокоились психическим здоровьем Джо Байдена
Американцы обеспокоились психическим здоровьем президента США Джо Байдена, который собрался идти на новый срок. Среди избирателей 59% в разной степени занимает этот вопрос, сообщило издание Daily Mail.
Исследование I&I/TIPP показало, что психика президента вызвала особые опасения у 36% американцев. Они выбрали ответ «очень беспокоит». Несколько обеспокоены психическим здоровьем Джо Байдена 23% опрошенных, не очень — 18%, а 21% это вообще неинтересно.
Больше всего тех, кто сомневается в адекватности своего президента, среди республиканцев — 82%. На втором месте оказались люди, не вступившие ни в одну партию, 56%, на третьем демократы — 39%.
«В то время как партийные предпочтения искажали мнение американцев, обычные факторы, такие как пол, раса и возраст, в основном этого не делали», — заметил автор статьи.
Мнения женщин и мужчин разделились поровну, по 59% озабочены психикой Джо Байдена. Раса тоже не сыграла роли: 63% людей с белой кожей и 61% афроамериканцев волновал этот вопрос.
Джо Байдену 79 лет. Он решил участвовать в выборах нового президента США в 2024 году и бороться за этот пост со своим предшественником Дональдом Трампом.