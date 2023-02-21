Мир 21 февраля 2023, 19:55 Байден назвал спецоперацию испытанием для США, НАТО и Европы Президент США Байден: российская спецоперация стала испытанием для США, Европы и НАТО РИА «Новости»

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Специальная военная операция России на Украине стала испытанием для Соединенных Штатов, НАТО и Европы. Такое заявление сделал президент США Джо Байден во время выступления в Варшаве.

«Европа столкнулась с испытанием, США и НАТО. Все демократии подверглись испытанию», — сказал он.

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Минувший год, по мнению Байдена, показал, что США и их союзники смогли объединить усилия и «ответить на действия России на Украине». Он отметил, что НАТО не будет разделен, а представители альянса «не устанут» на фоне конфликта на территории киевского режима.

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«Не должно быть сомнений в том, что наша поддержка Украины не пошатнется», — подчеркнул американский президент.

Также в ходе своего выступления он заверил, что Запад не собирается нападать на Россию.

В день, когда президент России Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию, Байден приехал в Варшаву. Он встретился с польскими коллегой Анджеем Дудой. В Сети завирусились кадры, на которых президент США растерялся на красной ковровой дорожке в Польше.