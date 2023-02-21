Мир 21 февраля 2023, 20:02 Байден заявил, что Запад не намерен нападать на Россию Президент США Байден: Запад не планирует нападать на Российскую Федерацию РИА «Новости»

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Президент США Джо Байден обратился к россиянам. Во время своего выступления в Варшаве он заявил, что Запад не планировал нападать на Россию. Его слова привел ТАСС.

«Я еще раз обращаюсь к российскому народу. США и страны Европы не стремятся установить контроль над Россией или уничтожить ее. Запад не планировал нападать на Россию», — сказал он.

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Также американский лидер отметил, что спецоперация РФ на Украине стала испытанием для США, НАТО и всего мира.

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Президент России Владимир Путин, выступая 21 февраля с посланием Федеральному собранию, заявил, что конфликт на Украине развязали США и Запад. Он напомнил, что США построили множество военных баз по всему миру и вместе с тем в одностороннем порядке выходили из соглашений. Глава государства подчеркнул, что наша страна использует силу для прекращения боевых действий.

Также Путин отметил, что цель Запада — бесконечная власть.