Азербайджанские власти объявили о частичной мобилизации

Распоряжение о частичной мобилизации отдал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Президент <…> подписал распоряжение об объявлении частичной мобилизации в Азербайджане», — сказали в пресс-службе главы республики.

Документ вступил в силу со дня подписания.

Азербайджанское Минобороны 27 сентября заявило, что Вооруженные силы Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе. Говорилось о погибших среди гражданских и военных. В Ереване данные Азербайджана опровергли.

Первый президент СССР Михаил Горбачев призвал не вмешиваться в армяно-азербайджанский конфликт извне. По его мнению, это грозит серьезными последствиями в международных отношениях.

В Армении и Карабахе действует военное положение и всеобщая мобилизация. Из-за военных действий со стороны Баку и Еревана в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике создали оперативный штаб, который займется координацией работы тыла и армии.