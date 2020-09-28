Координировать тыл и армию в Карабахе будет оперштаб

Оперативный штаб создали в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике из-за военных действий Армении и Азербайджана. Он будет координировать работы органов тыла и Армии обороны.

«Распоряжением президента Республики Арцах (самоназвание Карабаха — прим. ред.) для координации тыловых работ госорганов и Армии обороны создан оперативный штаб во главе с государственным министром (руководителем правительства — прим. ред.) Григорием Мартиросяном», — сообщил пресс-секретарь президента НКР Ваграм Погосян в Facebook.

Он уточнил, что в состав оперштаба включили министров сельского хозяйства, экономики и производственной инфраструктуры. Кроме того, в список вошли министр территориального управления и развития, а также директор государственной службы по чрезвычайным положениям.

Утром 27 сентября стало известно об обострении военного конфликта Армении и Азербайджана в Карабахе. Баку заявил, что ВС Армении открыли огонь по населенным пунктам. А Ереван сообщил, что Карабах «подвергся воздушным и ракетным атакам». Азербайджанская сторона потеряла около 200 военных, а армянская — 16 солдат. Сейчас в Армении и Карабахе действует военное положение и всеобщая мобилизация.