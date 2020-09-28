Горбачев предостерег другие страны от вмешательства в конфликт между Арменией и Азербайджаном

Вмешательство извне в конфликт между Арменией и Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха «чрезвычайно опасно». Такое мнение высказал первый президент СССР Михаил Горбачев.

«Это может вызвать серьезные последствия в международных отношениях и заставит международную общественность вмешаться в эти события. И тогда уже придется реагировать по-другому», — заявил он «Интерфаксу».

Горбачев отметил, что к нему за советом обращаются общественные деятели из Азербайджана и Армении. Они хотят узнать, как «выйти из этого положения». Первый президент СССР считает, что стороны должны разобраться в ситуации между собой и начать сотрудничество. Только так они смогут создать мирное будущее.

«Если определенные силы в Армении и Азербайджане хотят, по-русски говоря, устроить какую-то химию, то это плохо кончится», — подчеркнул Горбачев.

Боевые действия между двумя странами возобновились 27 сентября. Стороны сообщили о погибших и раненых. При этому и Ереван, и Баку возложили ответственность на обострение ситуации друг на друга. Они обвиняют друг друга в провокациях.

Утром 28 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что ВС Армении вели боевые действия у линии соприкосновения. По данным Баку, армянские военные обстреливают город Тертер.