Армения опровергла данные Азербайджана о погибших в Карабахе
«Ночью боевые действия продолжались. Наши вооруженные силы добились существенных успехов. Однако пока не спокойно, бои продолжаются, на некоторых участках ведутся „артиллерийские дуэли“. Информация азербайджанской стороны о потерях наших войск не соответствуют действительности», — сообщил в Facebook Ованнисян.
Ранее он уточнял, что во время боевых действий погибли 16 военных, ранения получили 10 солдат. Кроме того, было подбито 33 азербайджанских танка, БМП и БТР, уничтожены 27 беспилотников и четыре вертолета. Азербайджанская сторона потеряла около 200 военных.
Военные действия начались в Нагорном Карабахе утром 27 сентября. Тогда произошел интенсивный ракетно-артиллерийский обстрел Степанакерта. Позже Ереван сообщил, что Баку «начал наступление» на карабахском направлении.
В Армении и Карабахе объявлены военное положение и всеобщая мобилизация. Власти Азербайджана заявили, что в мобилизации нет необходимости.