Армения опровергла данные Азербайджана о погибших в Карабахе

Минобороны Азербайджана сообщило о сотнях погибших армянских военных в Карабахе. Но эту информацию опроверг представитель министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян.

«Ночью боевые действия продолжались. Наши вооруженные силы добились существенных успехов. Однако пока не спокойно, бои продолжаются, на некоторых участках ведутся „артиллерийские дуэли“. Информация азербайджанской стороны о потерях наших войск не соответствуют действительности», — сообщил в Facebook Ованнисян.

Ранее он уточнял, что во время боевых действий погибли 16 военных, ранения получили 10 солдат. Кроме того, было подбито 33 азербайджанских танка, БМП и БТР, уничтожены 27 беспилотников и четыре вертолета. Азербайджанская сторона потеряла около 200 военных.

Военные действия начались в Нагорном Карабахе утром 27 сентября. Тогда произошел интенсивный ракетно-артиллерийский обстрел Степанакерта. Позже Ереван сообщил, что Баку «начал наступление» на карабахском направлении.

В Армении и Карабахе объявлены военное положение и всеобщая мобилизация. Власти Азербайджана заявили, что в мобилизации нет необходимости.