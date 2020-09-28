Азербайджан сообщил об обстреле у линии соприкосновения

Минобороны Азербайджана заявило, что вооруженные силы Армении обстреливают город Тертер. Он находится у линии соприкосновения Нагорного Карабаха.

«28 сентября с утра армянские вооруженные силы подвергают обстрелу город Тертер. Руководство министерства обороны в последний раз предупреждает противника, что нами будут предприняты адекватные ответные меры против него», — рассказали в пресс-службе военного ведомства РИА «Новости».

Минобороны Азербайджана сообщило о ликвидации двух танков Армении. В ведомстве уточнили, что это было сделано для предотвращения боевых действий со стороны противника.

Об обострении конфликта между Арменией и Азербайджаном стало известно 27 сентября. Тогда Баку заявил, что ВС Армении начали стрелять по населенным пунктам на линии соприкосновения в Карабахе. Уточнялось, что есть потери среди гражданских.

В свою очередь Ереван говорил, что Карабах «подвергся воздушным и ракетным атакам». Армения сбила три беспилотника и два вертолета. Минобороны страны заявило, что погибли около 200 военных Азербайджана.

Пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян уточнил, что под артиллерийский обстрел попали мирные населенные пункты в Карабахе. Среди них — столица Степанакерт. Погосян попросил местных жителей укрыться. Россия, Германия и Франция призвали стороны к сдержанности.

Конфликт из-за Карабаха начался еще в 1988 году. Тогда Нагорно-Карабахская автономная область анонсировала свой выход из состава Азербайджанской ССР. Вооруженное противостояние длилось с 1991 по 1994 года, из-за чего Азербайджан лишился контроля над Нагорным Карабахом и еще семью районами, прилегающими к нему. В 1994 году стороны ратифицировали Бишкекский протокол о перемирии и прекращении огня. Документ подписали самопровозглашенная Нагорно-Карабахской Республика с Арменией и Азербайджаном.