Международный экономический форум стартует в Санкт-Петербурге 2 июня

В Санкт-Петербурге 2 июня откроется Международный экономический форум. Его проведут в очном формате в КВЦ «Экспофорум». Последним днем работы ПМЭФ станет суббота.

Участие в пленарном заседании форума примет президент РФ Владимир Путин. В своем выступлении глава государства затронет тему социально-экономического развития страны и инвестиционной привлекательности.

Среди участников ПМЭФ указаны президент немецкого конгломерата Siemens Energy AG Кристиан Брух и глава французской нефтяной компании Total Патрик Пуянне. Форум посетят директор немецкой нефтегазовой компании Wintershall Dea Марио Мерен, президент «Huawei Евразия» Чжоу Дэниель и другие иностранные представители.

Среди делегаций из других стран самой крупной будет американская. Более 200 человек прибудут из Катара, который является партнером форума. Ожидается, что из Германии и Китая будет еще больше участников. Крупные делегации — у Великобритании, Италии и Франции. Участие в деловой части ПМЭФ примут 1,2 тысячи компаний.

В Роспотребнадзоре разрешили ежедневно пускать на площадку не более пяти тысяч человек.