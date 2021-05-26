Введение санкций против «Северного потока — 2» является контрпродуктивным, так как строительство трубопровода практически завершено. Об этом заявил президент США Джо Байден.

По словам американского лидера, санкции против строительства «Северного потока — 2» не смогли бы остановить проект, так как он практически завершен. Байден отметил, что объявление серьезных ограничительных мер было бы контрпродуктивным для отношений с Европой, сообщило агентство Bloomberg.

Ранее глава британского МИД Доминик Рааб сообщил, что Великобритания рассмотрит вопрос введения санкций против «Северного потока — 2». Это заявление прозвучало после ситуации с экстренной посадкой самолета авиакомпании Ryanair в Минске. При этом министр отметил, что перед принятием окончательного решения власти страны обсудят ограничительные меры с партнерами.

Согласно проекту «Северный поток — 2», от побережья России до Германии будут проходить две нитки газопровода. Они протянутся через Балтийское море и будут иметь мощность 55 миллиардов кубометров газа в год. Против строительства выступают США, Украина и некоторые страны Европы.