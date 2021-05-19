Для участников ПМЭФ в Петербурге приготовили изоляторы и пункты тестирования

Для участников и гостей Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подготовлен 51 пункт тестирования, изоляторы и бригады скорой помощи. Все сотрудники и организаторы форума пройдут вакцинацию от коронавируса.

Об этом сообщил «ВКонтакте» вице-губернатор города Олег Эргашев. Пункты тестирования с 90 местами сдачи мазка будут к концу мая размещены в Экспофоруме, на Московском вокзале, в аэропорту и гостиницах. Заразившихся доставят в инфекционные больницы бригадами скорой помощи, которые будут постоянно дежурить на ПМЭФ. Тех, кто контактировал с инфицированными, разместят в изоляторах в пансионатах.

Эргашев уточнил, что обязательную вакцинацию пройдут сотрудники, волонтеры, персонал отелей и организаторы форума. Уже сделали прививки почти три тысячи человек.

«Мы проводим огромную работу, чтобы быть готовыми к любому развитию эпидемиологической ситуации, но только от петербуржцев будет зависеть, сможет ли наш город избежать третьей волны пандемии и введения новых ограничений», — подчеркнул вице-губернатор.

На днях была опубликована деловая программа ПМЭФ. В рамках форума пройдут несколько дискуссий, посвященных экономике и бизнесу, а также сотрудничеству на международной арене.