Эмир Катара и канцлер Австрии примут участие в ПМЭФ

Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани и канцлер Австрии Себастьян Курц примут участие в ПМЭФ в дистанционном формате. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Формат проведения питерского экономического форума будет смешанный. Гости — это прежде всего эмир Катара и также Себастьян Курц из Австрии — они будут принимать участие в пленарном заседании посредством видеоконференции», — передало РИА «Новости» его слова.

Официальный представитель Кремля также сообщил, что президент Владимир Путин будет очно присутствовать и выступать на пленарном заседании.

Петербургский международный экономический форум пройдет со 2 по 5 июня, он будет проводиться с соблюдением всех мер эпидемической безопасности. Для участников и гостей подготовлен 51 пункт тестирования, а также изоляторы и бригады скорой помощи. Все сотрудники и организаторы форума пройдут вакцинацию от коронавируса. Тема ПМЭФ в этом году — «Снова вместе. Экономика новой реальности». В архитектуре деловой программы запланировано проведение более 100 дискуссий. Традиционно официальным авиаперевозчиком экономического форума станет компания «Аэрофлот», уточнило РИА ФАН.