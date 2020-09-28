Армия Нагорного Карабаха сбила военный самолет Азербайджана

Военный самолет Азербайджана сбили на участке города Мартуни силами армии Нагорного Карабаха. С таким заявлением в эфире Общественного телевидения Армении выступил пресс-секретарь непризнанной республики Ваграм Погосян.

«На участке города Мартуни сбит самолет ВВС Азербайджана», — привел его цитату сайт Aysor. Подробностей Погосян не представил.

Конфликт Армении и Азербайджана вокруг территории непризнанного региона разгорелся с новой силой в минувшее воскресенье, 27 сентября. Стороны обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня.

Баку заявил, что военные Армении использовали артиллерию для обстрела приграничной территории. Ереван, в свою очередь обвинили Азербайджан в ударе «Градами» по территории Нагорного Карабаха.

Боевые столкновения в этом районе продолжаются до сих пор. Представитель министерства обороны Армении Арцун Ованнисян заявил, что армия непризнанной Нагорно-Карабахской республики противостоит атакам, нанося противнику существенные потери в живой силе и технике.

Стороны уже неоднократно заявляли о серьезных потерях, которые несут их противники. После этого они опровергали заявления друг друга. По официальным данным, количество погибших военных в Армии Нагорного Карабаха составило 48 человек, более 200 получили ранения.

Армения и Азербайджан ввели в странах военное положение. Официальный Ереван запретил мужчинам, которые находятся в мобилизационном резерве, покидать страну без уведомления военных комиссариатов.

Россия призвала обе страны прекратить военные действия и предотвращать шаги для эскалации конфликта. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Москва готова стать посредником для стабилизации ситуации и начала мирных переговоров.