Власти Армении ввели ограничения на выезд из страны мужчин

В ведомстве уточнили, что ограничение на выезд за границу для мужчин ввело правительство страны. Соответствующий указ начал действовать еще с минувшего воскресенья, 27 сентября.

«Лицам мужского пола в возрасте от 18 до 55 лет разрешается покинуть пределы страны только с письменного позволения территориальных военных комиссариатов», — заявили в Комитете гражданской авиации Армении.

«Согласно решению правительства, ограничивается выезд из страны мужчин, состоящих в мобилизационном резерве: рядовой, младший и высший сержантский состав до 48 лет, младший офицерский состав до 50 лет и высший офицерский состав до 55 лет», — привел цитату из постановления правительства Армении ТАСС.

Военные действия в приграничных районах Азербайджана и Армении начались в воскресенье, 27 сентября. Страны обвинили друг друга в нарушении перемирия. Официальный Баку заявил, что армянская армия использовала артиллерию для обстрела их территории. Ереван заявил, что военные Азербайджана использовали установки «Град» для ударов по Нагорному Карабаху.

Обе страны ввели военное положение.

В результате столкновений пострадали десятки мирных мирных жителей. Россия призвала страны прекратить боевые действия и выразила готовность стать посредником для стабилизации ситуации и начала мирных переговоров по ситуации в Карабахе.