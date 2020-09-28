Песков призвал не искать виноватых в новом конфликте в Карабахе

Он напомнил, что Россия всегда занимала равную позицию по этому вопросу, и поэтому сейчас может использовать свое влияние и хорошие отношения с Арменией и Азербайджаном, чтобы уладить конфликт.

«Сейчас очень важно в первую очередь именно прекратить боевые действия, а не разбираться, кто прав, а кто виноват», — заявил Песков на вопрос журналистов, кто стал инициатором нового витка противостояния в Нагорном Карабахе.

Песков отметил, что Москва призвала Армению и Азербайджан к максимальной сдержанности, к отказу от военных действий, а также от любых шагов, которые могут привести к новому обострению ситуации.

Также представитель Кремля подчеркнул, что президент России Владимир Путин проведет телефонный разговор с руководством Азербайджана, если возникнет необходимость. При этом он напомнил, что министр иностранных дел России Сергей Лавров с начала конфликта находится на связи с коллегами из Баку и Еревана.

Столкновения между военными Армении и Азербайджана начались в минувшее воскресенье и продолжаются до сих пор. Участники обвинили друг друга в нарушении перемирия. По версии Азербайджана, военные Армении обстреляли приграничную территорию из артиллерии. Ереван обвинил в начале конфликта Баку. По его версии, приграничные территории Нагорного Карабаха пострадали после обстрела из установок «Град».