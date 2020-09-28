Конфликт Армении и Азербайджана обострился из-за Нагорного Карабаха. Онлайн-трансляция
14:12 Посольство Азербайджана в Москве из-за обострения ситуации в Карабахе призвала диаспору действовать в рамках законов РФ.
13:57 Минобороны Армении заявило, что плотность артиллерийского огня в Нагорном Карабахе беспрецедентна.
13:54 В Азербайджане междугородние рейсовые автобусы сократят время работы. Такое решение приняли власти страны из-за введения в некоторых населенных пунктах комендантского часа.
13:44 Белорусская авиакомпания «Белавиа» отменила временно рейсы в Баку из-за военного положения в Азербайджане.
13:43 Если Армения применит комплексы «Искандер», то Азербайджан даст «адекватный ответ» на эти действия. Об этом заявили в Баку.
13:40 Евросоюз призывал всех игроков в регионе способствовать прекращению конфликта в Нагорном Карабахе и не допустить иностранного вмешательства. Такое заявление сделал официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.
13:36 Армения готовится к долгосрочной войне, заявил главный советник премьера страны Вагаршак Арутюнян.
13:26 МИД Азербайджана в беседе с РИА «Новости» отверг обвинения в привлечении наемников и заявил, что Турция не вмешивалась в конфликт в Карабахе.
13:25 Президент РФ Владимир Путин при необходимости проведет телефонный разговор с руководством Азербайджана.
13:21 Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия выступает за немедленное прекращение боевых действий в Нагорном Карабахе.
13:20 «Турция, которая уничтожала армян на их исторической родине и до сих пор оправдывает это преступление, поддерживает Азербайджан в желании совершить такой же акт геноцида на Южном Кавказе. Этот геноцидный турецко-азербайджанский союз представляет собой серьезную угрозу для региона», — МИД Армении в Twitter.
13:15 Турция присутствует в боевых действиях в Карабахе и отправляет в Азербайджан иностранных наемников, заявили в МИД Армении.
13:06 Армения пока не собирается обращаться за помощью в ОДКБ из-за обострения конфликта, сообщил посол Армении в РФ Вардан Тоганян.
13:04 Генпрокуратура Азербайджана сообщила о гибели жителя города Тертер, который находится у линии соприкосновения. Еще трое мирных граждан ранены.
12:57 Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал происходящее в Карабахе.
«Проблему Карабаха не решить силовым путем… Всем сторонам необходимо успокоиться… избавиться от воинственной риторики, совместными действиями остановить военную составляющую конфликта. Иначе катастрофических последствий для региона не избежать», — заявил Медведев.
12:52 Министерство обороны Армении опубликовало кадры уничтожения азербайджанской бронетехники.
12:48 «По позициям врага наносятся ракетно-артиллерийские и авиационные удары, что заставляет противника сдавать удерживаемые позиции. В настоящее время (взяты) несколько важных стратегических высот вокруг села Талыш», — заявил пресс-секретарь министерства обороны Азербайджана Анар Эйвазов.
Он добавил, что в ходе боев убит командир десантно-штурмового батальона ВС Армении Лерник Бабаян.
12:33 Минобороны Азербайджана сообщило об уничтожении нескольких танков ВС Армении.
12:21 Генпрокуратура Азербайджана заявила об одном погибшем на линии соприкосновения в Карабахе. Речь идет о 41-летнем жителе села Эвоглу Джонгуне Пашаеве. Еще 27 человек ранены.
11:58 Генсек Шанхайской организации сотрудничества обеспокоен обострением конфликта в Карабахе.
11:54 Военные Армении заявили, что готовы применить в Карабахе ракетные комплексы «Искандер» в случае необходимости.
11:50 Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что власти расценивают обострение в Карабахе как «отечественную войну».
11:34 Армянский посол в РФ сообщил, что с начала боев в Карабахе погибли около 30 армянских военных.
11:33 США призвали Армению и Азербайджан вернуться к предметным переговорам по Карабаху. Об этом заявило американское посольство в Баку.
11:27 Посол Армении в РФ Вардан Тоганян высказал мнение, что Турция пытается дестабилизировать ситуацию на Южном Кавказе.
11:17 Иран призвал Азербайджан и Армению прекратить огонь, написал ТАСС.
11:13 Посол Армении в РФ Вардан Тоганян заявил РИА «Новости», что переброшенные Турцией из Сирии боевики уже воюют в Карабахе.
11:11 Представитель МИД Китая Ван Вэньбин выразил надежду на то, что Армения и Азербайджан проявят спокойствие и сдержанность в ситуации с Карабахом.
11:08 Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что военная операция страны в Карабахе направлена на «принуждение Армении к миру».
11:05 Турция перебросила в Азербайджан порядка четырех тысяч боевиков с севера Сирии. Об этом заявил посол Армении в России.
10:56 Видео из зоны конфликта в Нагорном Карабахе.
10:54 Рейсы «Аэрофлота» Москва — Баку 1 и 4 октября отменены.
10:52 Аэропорт Баку Гейдар Алиев переводят на ограниченный режим работы из-за введения военного положения.
10:51 МИД Азербайджана заявил, что в результате обстрела ВС Армении погибли шесть мирных граждан.
10:40 МИД РФ призвал всех игроков быть аккуратными в риторике вокруг конфликта Азербайджана и Армении.
10:20 Прокуратура Азербайджана заявила, что 26 мирных граждан страны ранены в результате обострения ситуации в Карабахе.
10:15 Посол Армении в Москве заявил РИА «Новости», что сопредседатели Минской группы ОБСЕ должны вмешаться в ситуацию с Нагорным Карабахом.
10:05 Частичную мобилизацию объявили в Азербайджане.
За несколько лет до распада СССР Нагорно-Карабахская автономная область заявила о своем выходе из состава Азербайджанской ССР. С 1991 по 1994 год между Арменией и Азербайджаном шли боевые действия. В итоге Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и еще семью районами, прилегающими к нему.
В 1994 году стороны ратифицировали Бишкекский протокол о перемирии и прекращении огня. Документ подписала самопровозглашенная Нагорно-Карабахская Республика с Арменией и Азербайджаном.