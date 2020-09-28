Конфликт Армении и Азербайджана обострился из-за Нагорного Карабаха. Онлайн-трансляция

Многолетний конфликт между Арменией и Азербайджаном о принадлежности Карабаха вспыхнул с новой силой 27 сентября. Начались боевые действия. «360» следит за последними новостями.

14:12 Посольство Азербайджана в Москве из-за обострения ситуации в Карабахе призвала диаспору действовать в рамках законов РФ.

13:57 Минобороны Армении заявило, что плотность артиллерийского огня в Нагорном Карабахе беспрецедентна.

13:54 В Азербайджане междугородние рейсовые автобусы сократят время работы. Такое решение приняли власти страны из-за введения в некоторых населенных пунктах комендантского часа.

13:44 Белорусская авиакомпания «Белавиа» отменила временно рейсы в Баку из-за военного положения в Азербайджане.

13:43 Если Армения применит комплексы «Искандер», то Азербайджан даст «адекватный ответ» на эти действия. Об этом заявили в Баку.

13:40 Евросоюз призывал всех игроков в регионе способствовать прекращению конфликта в Нагорном Карабахе и не допустить иностранного вмешательства. Такое заявление сделал официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

13:36 Армения готовится к долгосрочной войне, заявил главный советник премьера страны Вагаршак Арутюнян.

13:26 МИД Азербайджана в беседе с РИА «Новости» отверг обвинения в привлечении наемников и заявил, что Турция не вмешивалась в конфликт в Карабахе.

13:25 Президент РФ Владимир Путин при необходимости проведет телефонный разговор с руководством Азербайджана.

13:21 Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия выступает за немедленное прекращение боевых действий в Нагорном Карабахе.

13:20 «Турция, которая уничтожала армян на их исторической родине и до сих пор оправдывает это преступление, поддерживает Азербайджан в желании совершить такой же акт геноцида на Южном Кавказе. Этот геноцидный турецко-азербайджанский союз представляет собой серьезную угрозу для региона», — МИД Армении в Twitter.

13:15 Турция присутствует в боевых действиях в Карабахе и отправляет в Азербайджан иностранных наемников, заявили в МИД Армении.

13:06 Армения пока не собирается обращаться за помощью в ОДКБ из-за обострения конфликта, сообщил посол Армении в РФ Вардан Тоганян.

13:04 Генпрокуратура Азербайджана сообщила о гибели жителя города Тертер, который находится у линии соприкосновения. Еще трое мирных граждан ранены.

12:57 Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал происходящее в Карабахе.

«Проблему Карабаха не решить силовым путем… Всем сторонам необходимо успокоиться… избавиться от воинственной риторики, совместными действиями остановить военную составляющую конфликта. Иначе катастрофических последствий для региона не избежать», — заявил Медведев.

12:52 Министерство обороны Армении опубликовало кадры уничтожения азербайджанской бронетехники.

12:48 «По позициям врага наносятся ракетно-артиллерийские и авиационные удары, что заставляет противника сдавать удерживаемые позиции. В настоящее время (взяты) несколько важных стратегических высот вокруг села Талыш», — заявил пресс-секретарь министерства обороны Азербайджана Анар Эйвазов.

Он добавил, что в ходе боев убит командир десантно-штурмового батальона ВС Армении Лерник Бабаян.

12:33 Минобороны Азербайджана сообщило об уничтожении нескольких танков ВС Армении.

12:21 Генпрокуратура Азербайджана заявила об одном погибшем на линии соприкосновения в Карабахе. Речь идет о 41-летнем жителе села Эвоглу Джонгуне Пашаеве. Еще 27 человек ранены.

11:58 Генсек Шанхайской организации сотрудничества обеспокоен обострением конфликта в Карабахе.

11:54 Военные Армении заявили, что готовы применить в Карабахе ракетные комплексы «Искандер» в случае необходимости.

11:50 Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что власти расценивают обострение в Карабахе как «отечественную войну».

11:34 Армянский посол в РФ сообщил, что с начала боев в Карабахе погибли около 30 армянских военных.

11:33 США призвали Армению и Азербайджан вернуться к предметным переговорам по Карабаху. Об этом заявило американское посольство в Баку.

11:27 Посол Армении в РФ Вардан Тоганян высказал мнение, что Турция пытается дестабилизировать ситуацию на Южном Кавказе.

11:17 Иран призвал Азербайджан и Армению прекратить огонь, написал ТАСС.

11:13 Посол Армении в РФ Вардан Тоганян заявил РИА «Новости», что переброшенные Турцией из Сирии боевики уже воюют в Карабахе.

11:11 Представитель МИД Китая Ван Вэньбин выразил надежду на то, что Армения и Азербайджан проявят спокойствие и сдержанность в ситуации с Карабахом.

11:08 Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что военная операция страны в Карабахе направлена на «принуждение Армении к миру».

11:05 Турция перебросила в Азербайджан порядка четырех тысяч боевиков с севера Сирии. Об этом заявил посол Армении в России.

10:56 Видео из зоны конфликта в Нагорном Карабахе.

10:54 Рейсы «Аэрофлота» Москва — Баку 1 и 4 октября отменены.

10:52 Аэропорт Баку Гейдар Алиев переводят на ограниченный режим работы из-за введения военного положения.

10:51 МИД Азербайджана заявил, что в результате обстрела ВС Армении погибли шесть мирных граждан.

10:40 МИД РФ призвал всех игроков быть аккуратными в риторике вокруг конфликта Азербайджана и Армении.

10:20 Прокуратура Азербайджана заявила, что 26 мирных граждан страны ранены в результате обострения ситуации в Карабахе.

10:15 Посол Армении в Москве заявил РИА «Новости», что сопредседатели Минской группы ОБСЕ должны вмешаться в ситуацию с Нагорным Карабахом.

10:05 Частичную мобилизацию объявили в Азербайджане.

За несколько лет до распада СССР Нагорно-Карабахская автономная область заявила о своем выходе из состава Азербайджанской ССР. С 1991 по 1994 год между Арменией и Азербайджаном шли боевые действия. В итоге Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и еще семью районами, прилегающими к нему.

В 1994 году стороны ратифицировали Бишкекский протокол о перемирии и прекращении огня. Документ подписала самопровозглашенная Нагорно-Карабахская Республика с Арменией и Азербайджаном.