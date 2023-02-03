Мир 03 февраля 2023, 11:38 Американский дипломат назвал бесполезным постепенное накачивание Украины тяжелым вооружением Экс-посол США Макфол призвал устроить России «большой взрыв» быстрой поставкой вооружения U.S. Department of Defense

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Постепенное наращивание военной помощи Украине и разбивка поставок на этапы не принесут нужного Западу эффекта. Конфликт затянется на годы, поэтому следует передать обещанное вооружение разом и устроить России «большой взрыв», предложил в статье для журнала Foreign Affairs бывший посол США Майкл Макфол.

«Вместо того чтобы предоставлять ATACM в марте, Reapers в июне и реактивные самолеты в сентябре, НАТО следует пойти на „большой взрыв“», — написал он.

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Дипломат раскритиковал действия Запада и обвинил в недостаточной поддержке киевского режима. Затягивание конфликта, по его мнению, приведет к проблемам по всему миру — от разгона инфляции до падения рейтинга президента США Джо Байдена. Майкл Макфол предупредил, что в будущем никто не вспомнит, как он поддерживал Украину в начале конфликта, — избиратели станут судить по тому, что происходило в мире в последний год.

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США, Франция и Германия пообещали передать боевые машины пехоты Bradley, Strykers, AMX-10 RC, Marders, Великобритания — танки Challenger и самоходные гаубицы AS-90. Кроме того, украинская армия получит зенитные ракетные системы Patriot, танки Abrams и Leopard. Но бывший посол в России заявил, что этого мало. Он призвал отправить еще больше реактивных систем залпового огня HIMARS или М270, управляемых реактивных снарядов GMLR, причем сделать это одномоментно, а не в разное время в течение года. Майкл Макфол уверен, что это поможет нанести России стратегическое поражение.